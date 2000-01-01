Цена на электрический чайник была повышена на 21 % и составила 2420 рублей. Сколько рублей стоил чайник до поавшения цены?

Математика

Цена на электрический чайник была повышена на 21 % и составила 2420 рублей. Сколько рублей стоил чайник до поавшения цены?

Автор: Гость