Для того чтобы пройти на моторный лодке по реке 80 км,нужно 160 л бензина. Сколько потребуется литров бензина, чтобы проехать ещё 40км? Сколько километров можно ещё проехать, если у тебя осталось 20 л бензина?

Математика
Для того чтобы пройти на моторный лодке по реке 80 км,нужно 160 л бензина. Сколько потребуется литров бензина, чтобы проехать ещё 40км? Сколько километров можно ещё проехать, если у тебя осталось 20 л бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80км-160л т.е на 1 км приходиться 2 литра соответственно 40*2=80л 20:2=10л
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