Для того чтобы пройти на моторный лодке по реке 80 км,нужно 160 л бензина. Сколько потребуется литров бензина, чтобы проехать ещё 40км? Сколько километров можно ещё проехать, если у тебя осталось 20 л бензина?

Математика

Для того чтобы пройти на моторный лодке по реке 80 км,нужно 160 л бензина. Сколько потребуется литров бензина, чтобы проехать ещё 40км? Сколько километров можно ещё проехать, если у тебя осталось 20 л бензина?

Автор: Гость