указать неправильные с точки зрения литературного языка формы имен существительных мужского рода именительного падежа множественного числа.а)фельдшера б)бухгалтера в)директора г)цеха

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указать неправильные с точки зрения литературного языка формы имен существительных мужского рода именительного падежа множественного числа.а)фельдшера б)бухгалтера в)директора г)цеха
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) фельдшеры б) бухгалтеры в) директора г) цехи
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