Моторная лодка против течения реки проплыла 10 км, а по течению 9 км, при этом по течению она шла 45 мин, а против течения-1 час 15 мин. Найти собственную скорость лодки и скорость течения реки.
Алгебра
Моторная лодка против течения реки проплыла 10 км, а по течению 9 км, при этом по течению она шла 45 мин, а против течения-1 час 15 мин. Найти собственную скорость лодки и скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
против течения реки 10 км за 1,25 часа по течению реки 9 км за 0,75 часа тогда скорость лодки против течения реки будет 10/1,25=8 км/час, а скорость лодки по течению реки 9/0,75=12 км/час. Теперь вычислим скорость течения реки (12-8)/2=2 км/час тогда собственная скорость лодки 8+2=10 км/час
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