на трех полках 42 книги. Сколько книг на каждой полке, если на первой меньше чем на второй в 2 раза и меньше чем на третьей в 3 раза.
Математика
на трех полках 42 книги. Сколько книг на каждой полке, если на первой меньше чем на второй в 2 раза и меньше чем на третьей в 3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на первой полке - х книг,тогда на второй 2х,на третьей - 3х всего 42 книги: 42=х+2х+3х=6х х=7-на первой полке. на второй-14 и на третьей-21.
Гость:
пусть х-книг на 1 полке,тогда 2х и 3х на второй и третьей полке.т.к всего книг 42,составим уравнение: х+2х+3х=42 6Х=42 х=7 значит на 1 полке-7 книг на второй 14 т.к 7*2=14 на 3 21
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