на трех полках 42 книги. Сколько книг на каждой полке, если на первой меньше чем на второй в 2 раза и меньше чем на третьей в 3 раза.

Математика

на трех полках 42 книги. Сколько книг на каждой полке, если на первой меньше чем на второй в 2 раза и меньше чем на третьей в 3 раза.

Автор: Гость