Масса курицы 2.5кг,а масса индейки 6.5кг. На сколько процентов масса индейуи больше массы курицы?

Математика

Масса курицы 2.5кг,а масса индейки 6.5кг. На сколько процентов масса индейуи больше массы курицы?

Автор: Гость