Масса курицы 2.5кг,а масса индейки 6.5кг. На сколько процентов масса индейуи больше массы курицы?

Математика
Масса курицы 2.5кг,а масса индейки 6.5кг. На сколько процентов масса индейуи больше массы курицы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.5 - 100 % 6.5 - х %   х= (6.5 * 100)/2.5=260%   На 260-100=160%
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