Масса курицы 2.5кг,а масса индейки 6.5кг. На сколько процентов масса индейуи больше массы курицы?
Математика
Масса курицы 2.5кг,а масса индейки 6.5кг. На сколько процентов масса индейуи больше массы курицы?
Ответ(ы) на вопрос:
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2.5 - 100 % 6.5 - х % х= (6.5 * 100)/2.5=260% На 260-100=160%
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