для своих американских друзей костик приготовил a подарков.сколько подарков ему еще осталось вручить если он уже раздал 16 друзьям по 4 подарка? подбери значение переменной и реши задачу
Математика
для своих американских друзей костик приготовил a подарков.сколько подарков ему еще осталось вручить если он уже раздал 16 друзьям по 4 подарка? подбери значение переменной и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть а=256, тогда он раздал 16*4=64 подарка. осталось 256-64=192 подарка.
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