для своих американских друзей костик приготовил a подарков.сколько подарков ему еще осталось вручить если он уже раздал 16 друзьям по 4 подарка? подбери значение переменной и реши задачу

Математика

для своих американских друзей костик приготовил a подарков.сколько подарков ему еще осталось вручить если он уже раздал 16 друзьям по 4 подарка? подбери значение переменной и реши задачу

Автор: Гость