для своих американских друзей костик приготовил a подарков.сколько подарков ему еще осталось вручить если он уже раздал 16 друзьям по 4 подарка? подбери значение переменной и реши задачу

Математика
для своих американских друзей костик приготовил a подарков.сколько подарков ему еще осталось вручить если он уже раздал 16 друзьям по 4 подарка? подбери значение переменной и реши задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть а=256, тогда он раздал 16*4=64 подарка. осталось 256-64=192 подарка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц.20кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.
Ответить
Математика
За 4 пакетика зеленого и 3 пакетика салатового бисера заплатили 48 руб.один пакетик салатового бисера стоит 8 руб.сколько стоит один пакет зеленого...
Ответить
Математика
на трех полках 42 книги. Сколько книг на каждой полке, если на первой меньше чем на второй в 2 раза и меньше чем на третьей в 3 раза.
Ответить
Математика
Масса курицы 2.5кг,а масса индейки 6.5кг. На сколько процентов масса индейуи больше массы курицы?
Ответить
Математика
три изготавителя собрали 240 кг лекарственных трав.первый собрал 87 кг,а первый и второй вместе-174 кг.сколько киллограммов лекарственных трав втор...
Ответить