(k-77756)-12000=4896
Математика
(k-77756)-12000=4896
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(k-77756)-12000=4896 к-77756=4896+12000 к-77756=16896 к=16896+77756 к=94652
Гость:
[latex](k-77756)-12000=4896 \\ k-77756=4856+12000 \\ k-77756=16896 \\ k=16896+77756 \\ k=94652[/latex]
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