(к-7756)-12000=4896
Математика
(к-7756)-12000=4896
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(k-7756)-12000=4896 k-7756=4896+12000 k-7756=16896 k= 16896+7756 k= 24652
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