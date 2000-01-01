коробка с 60 конфетами весит 2 кг,а без конфет-200г.какова масса одной конфеты,если все они одинаковы

Математика

коробка с 60 конфетами весит 2 кг,а без конфет-200г.какова масса одной конфеты,если все они одинаковы

Автор: Гость