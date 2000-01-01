коробка с 60 конфетами весит 2 кг,а без конфет-200г.какова масса одной конфеты,если все они одинаковы
Математика
коробка с 60 конфетами весит 2 кг,а без конфет-200г.какова масса одной конфеты,если все они одинаковы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2000-200=1800(г)-масса конфет 2)1800:60=30(г)-масса одной конфеты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Путешествие по Африки три седьмых всего намеченного пути проехали на верблюдах,семь двенадцатых оставшегося пути-на автомобиле ,а за тем на плоту с...
Математика
Математика
В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц. 20 кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.
Математика
для своих американских друзей костик приготовил a подарков.сколько подарков ему еще осталось вручить если он уже раздал 16 друзьям по 4 подарка? по...