Что происходит при переливании резус-положительной крови резус-отрецательному больному?
Биология
Что происходит при переливании резус-положительной крови резус-отрецательному больному?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При переливаниях резус-положительной крови в резус-отрицательный, у них происходит выработка антител к чужеродному белку(резус-антигену),а повторное переливание резус-положительной крови этому же больному, приводит к встрече резус-антигена с накопившимися антителами и развитию реакции несовместимости, так же,происходит при переливании несовместимой по групповому признаку крови.
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