Что происходит при переливании резус-положительной крови резус-отрецательному больному?

Биология
Что происходит при переливании резус-положительной крови резус-отрецательному больному?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При переливаниях резус-положительной крови в резус-отрицательный, у них происходит выработка антител к чужеродному белку(резус-антигену),а повторное переливание резус-положительной крови этому же больному, приводит к встрече резус-антигена с накопившимися антителами и развитию реакции несовместимости, так же,происходит при переливании несовместимой по групповому признаку крови.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какую вагонетку легче остановить при её движении по инерции: пустую или груженую? почему?
Ответить
Обществознание
Почему Россия не получила выход в черное море в период Первой Мировой войны??
Ответить
Математика
(к-7756)-12000=4896
Ответить
Математика
коробка с 60 конфетами весит 2 кг,а без конфет-200г.какова масса одной конфеты,если все они одинаковы
Ответить
Математика
Путешествие по Африки три седьмых всего намеченного пути проехали на верблюдах,семь двенадцатых оставшегося пути-на автомобиле ,а за тем на плоту с...
Ответить