какую вагонетку легче остановить при её движении по инерции: пустую или груженую? почему?

Гость: Гость:

почитай в учебнике, это связвнно с массой. Но всегда сложнее остановить предмет с более тяжёлой массой. Представь забор и врезающуюся в него легковушку и грузовик. Грузовик сильнее разобьёт забор и дольше будет в движении, например при торможении, нежели маленькая машинка Попробуйна перемене остановить бегущего худого одноклассника и большого и толстого старшеклассника (этого не делай, раздавит)