какую вагонетку легче остановить при её движении по инерции: пустую или груженую? почему?
Физика
какую вагонетку легче остановить при её движении по инерции: пустую или груженую? почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
почитай в учебнике, это связвнно с массой. Но всегда сложнее остановить предмет с более тяжёлой массой. Представь забор и врезающуюся в него легковушку и грузовик. Грузовик сильнее разобьёт забор и дольше будет в движении, например при торможении, нежели маленькая машинка Попробуйна перемене остановить бегущего худого одноклассника и большого и толстого старшеклассника (этого не делай, раздавит)
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