Даны разложения чисел на простые множители. Найди их наименьшее общее кратное. а) а=2*2*3*5*7; в=2*5*5*5*7 б) а=3*7*13; в=2*3*3*17 и с=2*5*5*17

Математика
Даны разложения чисел на простые множители. Найди их наименьшее общее кратное. а) а=2*2*3*5*7; в=2*5*5*5*7 б) а=3*7*13; в=2*3*3*17 и с=2*5*5*17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее общее кратное так же можно понять рассматривая определение общее кратное. Общим кратным нескольких чисел называется число, которое делится на каждое из этих чисел. Например, числа 9, 18 и 45 имеют общее кратное 180. Но 90 и 360 – тоже их общие кратные. Среди всех общих кратных всегда есть наименьшее, в данном случае это 90. Это число и называется наименьшим общим кратным. Наименьшее общее кратное двух или нескольких натуральных чисел — наименьшее, делящееся на каждое из них, положительное число.
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