найдите ординату точки m,лежащей на прямой ab,если известно ,что a(-8;-6),b(-3;-1) и абсцисса точки m равна 5

Геометрия
найдите ординату точки m,лежащей на прямой ab,если известно ,что a(-8;-6),b(-3;-1) и абсцисса точки m равна 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой АВ   Y - (-6)          X - (-8)                Y + 6       X + 8 ------------- = --------------  или   --------- = --------   или  Y = X + 2 (-1) - (-6)      (-3) - (-8)                  5            5 Тогда  при  Х = 5   Y = 5 + 2 = 7  
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