найдите ординату точки m,лежащей на прямой ab,если известно ,что a(-8;-6),b(-3;-1) и абсцисса точки m равна 5
Геометрия
найдите ординату точки m,лежащей на прямой ab,если известно ,что a(-8;-6),b(-3;-1) и абсцисса точки m равна 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой АВ Y - (-6) X - (-8) Y + 6 X + 8 ------------- = -------------- или --------- = -------- или Y = X + 2 (-1) - (-6) (-3) - (-8) 5 5 Тогда при Х = 5 Y = 5 + 2 = 7
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