Грузоподъёмность лифта 3 т. Сколько листов железа можно погрузить в лифт, если длина каждого листа 3 м, ширина 60 см, толщина 4 мм?
Физика
Грузоподъёмность лифта 3 т. Сколько листов железа можно погрузить в лифт, если длина каждого листа 3 м, ширина 60 см, толщина 4 мм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 0,6 * 0,004 = 0,0072 м³ объем одного листа 7874 кг/м³ плотность железа 7874 * 0,0072 = 56,7 кг. вес одного листа 3000 кг : 56,7 кг ≈ 52,9 листов Следовательно, 52 листа лифт поднимет, а 53 уже нет
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