Прямые AD и BC пересекаются в точке O.Внутри угла AOB взята точка M,а внутри угла СOD-точка K.Угол AOB=80,угол MOB=30 градусов,угол KOD=40 градусов.Найдите углы AOM и COK.

Геометрия

Прямые AD и BC пересекаются в точке O.Внутри угла AOB взята точка M,а внутри угла СOD-точка K.Угол AOB=80,угол MOB=30 градусов,угол KOD=40 градусов.Найдите углы AOM и COK.

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