Прямые AD и BC пересекаются в точке O.Внутри угла AOB взята точка M,а внутри угла СOD-точка K.Угол AOB=80,угол MOB=30 градусов,угол KOD=40 градусов.Найдите углы AOM и COK.
Геометрия
Прямые AD и BC пересекаются в точке O.Внутри угла AOB взята точка M,а внутри угла СOD-точка K.Угол AOB=80,угол MOB=30 градусов,угол KOD=40 градусов.Найдите углы AOM и COK.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. точка M взята внутри угла AOB, то угол AOM=AOB-MOB 80°-30°=50° угол AOB= углу COD = 80°, следовательно угол COK=COD-KOD 80°-40°=40° Ответ: угол AOM=50°, угол COK=40°
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