один трактор может вспохать поле за 14 ч, а другой-за 8 ч. какой трактор больше вспашет: первый за 7ч или второй за 5 ч
Математика
один трактор может вспохать поле за 14 ч, а другой-за 8 ч. какой трактор больше вспашет: первый за 7ч или второй за 5 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть все поле 1,тогда производительность первого трактора 1/14, второго 1/8 первый за семь часов вспашет 7*1/14=1/2всего поля второй - 5*1/8 всего поля. 1/2=4/8, а 4/8<5/8, значит второй вспашет больше.
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