один трактор может вспохать поле за 14 ч, а другой-за 8 ч. какой трактор больше вспашет: первый за 7ч или второй за 5 ч

Математика

один трактор может вспохать поле за 14 ч, а другой-за 8 ч. какой трактор больше вспашет: первый за 7ч или второй за 5 ч

Автор: Гость