Отношение двух чисел равно 2:3, а сумма этих чисел равна 135. найдите эти числа
Алгебра
Отношение двух чисел равно 2:3, а сумма этих чисел равна 135. найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть одно число х,а другое у составим систему: {х\у=2\3 {х+у=135 {х=135-у (135-у) \у=2\3 3(135-у)=2у 405-3у=2у 405=5у у=81 х=54
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