Снаряд летевший со скоростью 400 м/с, в верхней части траектории разорвался на 2 осколка. Меньший осколок, масса которого составляла 40% от массы снаряда, полетал в противоположном направлении со скоростью 150 м/с. определить с...

Физика

Снаряд летевший со скоростью 400 м/с, в верхней части траектории разорвался на 2 осколка. Меньший осколок, масса которого составляла 40% от массы снаряда, полетал в противоположном направлении со скоростью 150 м/с. определить скорость большого осколка?

Автор: Гость