Снаряд летевший со скоростью 400 м/с, в верхней части траектории разорвался на 2 осколка. Меньший осколок, масса которого составляла 40% от массы снаряда, полетал в противоположном направлении со скоростью 150 м/с. определить с...
Физика
Снаряд летевший со скоростью 400 м/с, в верхней части траектории разорвался на 2 осколка. Меньший осколок, масса которого составляла 40% от массы снаряда, полетал в противоположном направлении со скоростью 150 м/с. определить скорость большого осколка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть снаряд весил Х. Тогда осколок, полетевший назад, весил 0,4 * Х, а осколок, полетевший вперед - 0,6 * Х. Согласно закону сохранения импульса Х * 400 = 0,4 * Х * (-150) + 0,6 * Х * V , откуда 0,6 * Х = 460 и Х = 460 / 0,6 ≈ 767 м/с.
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