За день продали 360 путевок. Санаторию - 3/10 части, домотдыху - 140 путевок. Сколько продали путевок на турбазу?
Математика
За день продали 360 путевок. Санаторию - 3/10 части, домотдыху - 140 путевок. Сколько продали путевок на турбазу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 360*3/10=108 путевок продали в саноторий 2.360-(140+108)=112 путевок продали в турбазу
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