За день продали 360 путевок. Санаторию - 3/10 части, домотдыху - 140 путевок. Сколько продали путевок на турбазу?

Математика

За день продали 360 путевок. Санаторию - 3/10 части, домотдыху - 140 путевок. Сколько продали путевок на турбазу?

Автор: Гость