пыт показывает что при свободном падении камней разной массой они движутся с одинаковым ускорением. почему?
Физика
пыт показывает что при свободном падении камней разной массой они движутся с одинаковым ускорением. почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В соответствии с законом всемирного тяготения и вторым законом Ньютона, ускорение свободного падения не зависит от массы тела.
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