Участок прямоугольной формы примыкает к дому,длина которого 10 метров.С трех сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров.Чему равна площадь этого участка?
Алгебра
Участок прямоугольной формы примыкает к дому,длина которого 10 метров.С трех сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров.Чему равна площадь этого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = A×B Известно, что сторона "А" = 10 м. Вычисляем сторону "В" (130 - 10) ÷ 2 = 60 м. S = 10 × 60 = 600 м².
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