старый трактор вспашет поле за 6 часов, а новый за 4 часа. за какое время вспашут данное поле 3 старых и 2 новых трактора

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старый трактор вспашет поле за 6 часов, а новый за 4 часа. за какое время вспашут данное поле 3 старых и 2 новых трактора

Автор: Гость