старый трактор вспашет поле за 6 часов, а новый за 4 часа. за какое время вспашут данное поле 3 старых и 2 новых трактора
Алгебра
старый трактор вспашет поле за 6 часов, а новый за 4 часа. за какое время вспашут данное поле 3 старых и 2 новых трактора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость вспахивания старого трактора, а у - нового. z - время вспахивания 3х старых и 2х новых тракторов Составим уравнения 6х=1 4у=1 (3х+2у)z=1 Вырихм х,y и подставим х=1/6 y=1/4 (3*1/6 + 2*1/4)z=1 (1/2+1/2)*z=1 z=1 Ответ: за 1 час
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