Какие ситуации могут возникнуть в жизни человека при демократическом режиме? Почему?

Гость: Гость:

презупция невиновности - могут не наказать виновного, так как не смогут доказать вину демократическим способом всеобщая этническая толеранция - страна наполняется разными приезжими в огромном количестве и заставить их уехать нет возможности, страна-то демократическая. А они группируются в шайки, продают наркотики и т.д. Пример - Франция и Марокко, Италия и Румыния Об этом разговор?