Какие ситуации могут возникнуть в жизни человека при демократическом режиме? Почему?
География
Какие ситуации могут возникнуть в жизни человека при демократическом режиме? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
презупция невиновности - могут не наказать виновного, так как не смогут доказать вину демократическим способом всеобщая этническая толеранция - страна наполняется разными приезжими в огромном количестве и заставить их уехать нет возможности, страна-то демократическая. А они группируются в шайки, продают наркотики и т.д. Пример - Франция и Марокко, Италия и Румыния Об этом разговор?
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