в ящике лежит 5 красных, 7 синих и 1 зеленый мячики. Сколько мячиков надо вынуть, не смотря в ящик, чтобы достать два мячика одного цвета?

Гость: Гость:

по сути минимум - два максимум - четыре два - потому что может повезти и ты вытащишь два красных или синих четрые - если не повезет 1 - зеленый 2 - красный 3 - синий а 4 из оставшихся по-любому либо красный либо синий, значит получится пара