масса чугунной болванки 16 кг. скльо такич болванок потреьуется для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12 кг?сколько чугуна останется?
Математика
масса чугунной болванки 16 кг. скльо такич болванок потреьуется для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12 кг?сколько чугуна останется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем сколько будут весить детали: 12*41=492 Считаем требуемое кол-во болванок 492/16=30,75 и округляем в большую сторону, получаем 31 Считаем вес потребовавшегося чугуна 16*31=496 Считаем остаток чугуна 496-492=4 Ответ: Потребуется 31 болванка, 4 кг чугуна останется
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