масса чугунной болванки 16 кг. скльо такич болванок потреьуется для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12 кг?сколько чугуна останется?

Гость: Гость:

Считаем сколько будут весить детали: 12*41=492 Считаем требуемое кол-во болванок 492/16=30,75 и округляем в большую сторону, получаем 31 Считаем вес потребовавшегося чугуна 16*31=496 Считаем остаток чугуна 496-492=4 Ответ: Потребуется 31 болванка, 4 кг чугуна останется