П'ять тракторів за 7 годин зорали 105 га землі. Скільки землі зоре один такий трактор за 6 годин?

Математика

П'ять тракторів за 7 годин зорали 105 га землі. Скільки землі зоре один такий трактор за 6 годин?

Автор: Гость