П'ять тракторів за 7 годин зорали 105 га землі. Скільки землі зоре один такий трактор за 6 годин?
Математика
П'ять тракторів за 7 годин зорали 105 га землі. Скільки землі зоре один такий трактор за 6 годин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 105 : 7 =15 га вспашут за 1 час 5 тракторов 2) 15 : 3 = 5 га вспашет за 1 час 1 трактор 3) 5 х 6 =30 га вспашет за 6 часов 1 трактор
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