ПОЖАЛУЙСТА МНЕ НА ЗАВТРА НУЖНО!!!!!!!! Нужно ответить на вопрос(Достоевский "Братья Карамазовы") Тут же сейчас же явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Это был длинный, сухо...

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Во-первых, в России издревле не любили тощих. Это заметно по поговоркам, что худая жена плохая, верста коломенская - высокая худая женщина. "Добрый" использовалось не только в плане характера, но и в плане комплекции. До сих пор считается, что полный человек - добрее, а худой - иссохся от злости. Поэтому для изображения кого-то негативного ватор должен был использовать худобу. Второе, "резко птичье" намекает на на коршуна, или скорее на стервятника, который не брезгует падалью, как и весь адвокатсикй сброд) Фетюкавич - характерний представитель юристов, которым не важна моральная часть дела, мграла роль только победа. Талант Фетюковича был известен повсеместно, и это уже не в первый раз, когда он являлся в провинциию защищать громкие уголовные дела. И после его защиты (обычно удачной) таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными. Третье, худой, тонкий возможно ещё показывает усердство Фетюкавича как специалиста: упорный, упрямый, целенаправленный, узкопосаженные шлаза - это подозрительность, навевает жуть какую-то. Я бы даже сравнила этот образ с образом смерти - вот он фходит и все обмирают от страха.