найти массу чугунной плиты, если её размеры 2,5м,1м,4см.
Физика
найти массу чугунной плиты, если её размеры 2,5м,1м,4см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем плиты 2,5 * 1 * 0,04 = 0,1 м³. При плотности чугуна 7000 кг/м³ она весит 0,1 * 7000 = 700 кг
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