Денежные средства размещаемые в банки в целях хранения и получения доходов
География
Денежные средства размещаемые в банки в целях хранения и получения доходов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Депозиты Процентная ставка по депозиту - это процент от вложенных денег, которые получишь, когда депозит закончится. Ставка исчисляется в годовых процентах, н. 10% годовых при 1000 вклада - за год получишь 1100. За полгодичный вклад получишь половину от 10%, то есть 5%. и т.д.
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