(3*1/2x - 1/4)*8=3
Математика
(3*1/2x - 1/4)*8=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3*1/2x - 1/4)*8=3 24/2 х - 2=3 24/2 х = 5 12х=5 х=5/12
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