Из трёх монет одна фальшивая , она легче остальных . За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить , какая именно монета фальшивая ?

Математика
Из трёх монет одна фальшивая , она легче остальных . За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить , какая именно монета фальшивая ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За одно!  Взвесим две любые монеты, возможно два случая: 1) они будут весить одинаково - тогда фальшивая оставшаяся 2) одна будет легче другой, здесь вывод очевиден
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