Из трёх монет одна фальшивая , она легче остальных . За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить , какая именно монета фальшивая ?
Математика
Из трёх монет одна фальшивая , она легче остальных . За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить , какая именно монета фальшивая ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За одно! Взвесим две любые монеты, возможно два случая: 1) они будут весить одинаково - тогда фальшивая оставшаяся 2) одна будет легче другой, здесь вывод очевиден
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца, а с 8 грядок другого огорода-336 огурцов. С грядки какого из этих огородов собрали огурцов больше и н...