Из трёх монет одна фальшивая , она легче остальных . За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить , какая именно монета фальшивая ?

Математика

Из трёх монет одна фальшивая , она легче остальных . За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить , какая именно монета фальшивая ?

Автор: Гость