В корзине было 18 кг вишни.Из неё взяли на компот 3 кг вишни,а на варенье-в 4 раза больше,чем на компот.Сколько килограммов вишни осталось в корзине?

Математика

В корзине было 18 кг вишни.Из неё взяли на компот 3 кг вишни,а на варенье-в 4 раза больше,чем на компот.Сколько килограммов вишни осталось в корзине?

Автор: Гость