В корзине было 18 кг вишни.Из неё взяли на компот 3 кг вишни,а на варенье-в 4 раза больше,чем на компот.Сколько килограммов вишни осталось в корзине?
Математика
В корзине было 18 кг вишни.Из неё взяли на компот 3 кг вишни,а на варенье-в 4 раза больше,чем на компот.Сколько килограммов вишни осталось в корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 х 4 = 12 кг вишни на варенье 2)18 - 3 - 12 = 3 кг вишни осталось в корзине
Гость:
1)3*4=12кг-взяли на варенье 2)18-12-3=3кг-осталось в корзине Ответ: 3кг
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