10 минут 28секунд+16 минут 32 секунды=
Математика
10 минут 28секунд+16 минут 32 секунды=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 минут +16 минут=26 минут 28 секунд+32 секунды=60 секунд,а 60 секунд-это 1 минута 26 минут+1 минута=27 минут
Гость:
10мин 28 секунд = 628 секунд 16минут 32секунд=992секунды 628+992=1620 переводим в минуты 1620/60=27 минут или 10минут+16минут=26минут 28секунд+32секунды=60секунд=1минута 26минут+1минута=27минут
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