Таня нашла 2боровика.2подберезовика,2 подосиновика.ирасположилаих вдольтрех отрезков так,чтобы в каждом из трех получившихся рядов было по одному грибу каждого вида. как она это сделала?
Математика
Таня нашла 2боровика.2подберезовика,2 подосиновика.ирасположилаих вдольтрех отрезков так,чтобы в каждом из трех получившихся рядов было по одному грибу каждого вида. как она это сделала?
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