Таня нашла 2боровика.2подберезовика,2 подосиновика.ирасположилаих вдольтрех отрезков так,чтобы в каждом из трех получившихся рядов было по одному грибу каждого вида. как она это сделала?

Математика

Таня нашла 2боровика.2подберезовика,2 подосиновика.ирасположилаих вдольтрех отрезков так,чтобы в каждом из трех получившихся рядов было по одному грибу каждого вида. как она это сделала?

Автор: Гость