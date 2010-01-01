с бахчи собрали 27 т. арбузов. в стодовую направили 2\9 арбузов, а 6\7 остатка отвезли на рынок. сколько тонн арбузов отвезли на рынок?
Математика
с бахчи собрали 27 т. арбузов. в стодовую направили 2\9 арбузов, а 6\7 остатка отвезли на рынок. сколько тонн арбузов отвезли на рынок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*2/9=6т-в столовую. 27-6=21т-осталась. 21*6/7=18т-отвезли на рынок.
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