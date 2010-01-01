с бахчи собрали 27 т. арбузов. в стодовую направили 2\9 арбузов, а 6\7 остатка отвезли на рынок. сколько тонн арбузов отвезли на рынок?

Математика

с бахчи собрали 27 т. арбузов. в стодовую направили 2\9 арбузов, а 6\7 остатка отвезли на рынок. сколько тонн арбузов отвезли на рынок?

Автор: Гость