2задача:На полу лифта находится тело массой 50 кг.Лифт поднимается так,что за 3 с его скорость изменилась от 8 до 2 м/с.Найдите силу давления тела на пол лифта. Ответ должен получиться 400Н (Ньютонов),но у меня не получается...
Физика
2задача:На полу лифта находится тело массой 50 кг.Лифт поднимается так,что за 3 с его скорость изменилась от 8 до 2 м/с.Найдите силу давления тела на пол лифта. Ответ должен получиться 400Н (Ньютонов),но у меня не получается...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a = (V1 - V0) / t = (2 - 8) / 3 = -2 м/с² F = m * (g + a) = 50 * (10 - 2) = 400 H.
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