2задача:На полу лифта находится тело массой 50 кг.Лифт поднимается так,что за 3 с его скорость изменилась от 8 до 2 м/с.Найдите силу давления тела на пол лифта. Ответ должен получиться 400Н (Ньютонов),но у меня не получается...

Физика

2задача:На полу лифта находится тело массой 50 кг.Лифт поднимается так,что за 3 с его скорость изменилась от 8 до 2 м/с.Найдите силу давления тела на пол лифта. Ответ должен получиться 400Н (Ньютонов),но у меня не получается...

Автор: Гость