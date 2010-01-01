Подряд написаны числа 1,2,3,4,5,6,7,8,9,…,2010.Первое, третье пятое, и т.д. по порядку вычеркивают. Из оставшихся 1000 чисел снова вычеркивают первое,третье,пятое и т. д. Так делают пока не останется одно число. Какое это число?

Математика

Подряд написаны числа 1,2,3,4,5,6,7,8,9,…,2010.Первое, третье пятое, и т.д. по порядку вычеркивают. Из оставшихся 1000 чисел снова вычеркивают первое,третье,пятое и т. д. Так делают пока не останется одно число. Какое это число?

Автор: Гость