для школы купили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплатили 13 сотых всех денег. сколько стоили учебники.

Математика
для школы купили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплатили 13 сотых всех денег. сколько стоили учебники.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего потрачено 7000 за словари 13 сотых => 7000*0.13= 910 за словари отдали 910 рублей получаем 7000-910=6090 рублей потрачено на учебники
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