для школы купили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплатили 13 сотых всех денег. сколько стоили учебники.

Математика

для школы купили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплатили 13 сотых всех денег. сколько стоили учебники.

Автор: Гость