Матери - 41 год, старшему сыну - 13 лет, дочери - 10 лет, а младшему сыну - 6 лет. Через сколько лет возраст матери будет равен сумме возрастов её детей ?

Математика

Матери - 41 год, старшему сыну - 13 лет, дочери - 10 лет, а младшему сыну - 6 лет. Через сколько лет возраст матери будет равен сумме возрастов её детей ?

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