Матери - 41 год, старшему сыну - 13 лет, дочери - 10 лет, а младшему сыну - 6 лет. Через сколько лет возраст матери будет равен сумме возрастов её детей ?
Математика
Матери - 41 год, старшему сыну - 13 лет, дочери - 10 лет, а младшему сыну - 6 лет. Через сколько лет возраст матери будет равен сумме возрастов её детей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый год к сумме возрастов детей будет прибавляться по 3 года Составим уравнение 29+3х=41+х где 29 - сумма возрастов детей,, 41 - возраст матери, х число лет решая получим 3х-х=41-29 2х=12 х=6 Ответ: через 6 лет
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