Определите изменение импульса тела массой 3 кг за 5 с под действием силы 20 Н
Физика
Определите изменение импульса тела массой 3 кг за 5 с под действием силы 20 Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=F/m=20/3=6,7 v=at=6,7*5=33,5 p=mv=3*33,5=100,5 кг*м/с
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