Чтобы сделать казеиновый клей,берут 11 частей воды,5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина (по массе).Сколько получится казеиного клея,если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше,чем воды?
Математика
Чтобы сделать казеиновый клей,берут 11 частей воды,5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина (по массе).Сколько получится казеиного клея,если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше,чем воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х г. масса одной части раствора. Тогда для приготовления клея надо 11х г воды,5х г спирта и 4х г казеина.Общая масса клея равна (11х+5х+4х), при этом воды будет израсходовано на (11х-5х) больше,чем спирта. по условию: 11х-5х=60, х=10.. Затем получается (11+5+4)*10= 200 г клея.
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