леша и ира живут в доме на каждом этаже которого 9 квартир(в доме 1 подъезд)Номер этажа Леши равен номеру квартиры Иры,а сумма номеров их квартир равна 329юКаков номер квартиры Леши

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Пусть Лёша живёт на этаже с номером А в квартире 9А-В. Тогда Ира живёт в квартире А и по условию А+9А-В=10А-В=329. Получаем единственное решениеВ=1, А=24.Поэтому Лёша живёт в квартире с номером 296. Ответ: 296.