По плану опытная машинистка набирает рукопись статьи за 12 часов. Через 2,5 часа после начала работы к ней присоединилась практикантка, и совместно они закончила набор на 3 час раньше запланированного срока. Сколько часов понад...
Алгебра
По плану опытная машинистка набирает рукопись статьи за 12 часов. Через 2,5 часа после начала работы к ней присоединилась практикантка, и совместно они закончила набор на 3 час раньше запланированного срока. Сколько часов понадобилось бы на набор рукописи практикантке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость печатания машинистки, у - практикантки. Тогда составим систему 12х=1 2.5х+(х+у)6.5=1 решаем х=1/12 2.5/12+6.5/12+6,5у=1 6,5у=1-9/12 6,5у=1/4 у=1/26 Далее находим сколько часов понадобится практикантке у=1/26 26у=1 Ответ: Понадобится 26 часа
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