По плану опытная машинистка набирает рукопись статьи за 12 часов. Через 2,5 часа после начала работы к ней присоединилась практикантка, и совместно они закончила набор на 3 час раньше запланированного срока. Сколько часов понад...

Алгебра

По плану опытная машинистка набирает рукопись статьи за 12 часов. Через 2,5 часа после начала работы к ней присоединилась практикантка, и совместно они закончила набор на 3 час раньше запланированного срока. Сколько часов понадобилось бы на набор рукописи практикантке?

Автор: Гость