ПОЧЕМУ В ГАЗАХ И ЖИДКОСТЯХ ДИФФУЗИЯ ПРОТЕКАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ,ЧЕМ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ?

Физика
ПОЧЕМУ В ГАЗАХ И ЖИДКОСТЯХ ДИФФУЗИЯ ПРОТЕКАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ,ЧЕМ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что в жидкостях и газах расстояние между молекулами значительно больше,чем в твердых телах.  
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