Начертите развёрнытый угол ЕОК Проведите бессектрисуОF Сколько градусов содержи?? угол ЕОF? Какие углы получились при этом ? Сделайте вывод
Математика
Начертите развёрнытый угол ЕОК Проведите бессектрисуОF Сколько градусов содержи?? угол ЕОF? Какие углы получились при этом ? Сделайте вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм.. три буквы три отреска треугольник а дальше сам подумай а то интернет добрашивают когда знание в учебниках
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