Начертите развёрнытый угол ЕОК Проведите бессектрисуОF Сколько градусов содержи?? угол ЕОF? Какие углы получились при этом ? Сделайте вывод

Математика
Начертите развёрнытый угол ЕОК Проведите бессектрисуОF Сколько градусов содержи?? угол ЕОF? Какие углы получились при этом ? Сделайте вывод
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм.. три буквы три отреска треугольник а дальше сам подумай а то интернет добрашивают когда знание в учебниках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X*x+60=85 ( нпнгкке2+2= 333=4
Ответить
Алгебра
18а^4\7в^-9 64a^-5 d^14\ 54a^3
Ответить
Английский язык
Как зделать Sara is three.Alice is twelve.(young)
Ответить
Английский язык
Даю 30 баллов !!! Плиииз!!!!
Ответить
Русский язык
123.1. <Соберите> предложения так что бы получился текст. Догадайтесь о какой школе идёт речь. Закончите последние предложение 1) Директор ...
Ответить