123.1. lt;Соберитеgt; предложения так что бы получился текст. Догадайтесь о какой школе идёт речь. Закончите последние предложение 1) Директор готов принять в третий класс тех, кто может пройти в его кабинет по натянутому кана...

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123.1. lt;Соберитеgt; предложения так что бы получился текст. Догадайтесь о какой школе идёт речь. Закончите последние предложение 1) Директор готов принять в третий класс тех, кто может пройти в его кабинет по натянутому канату . 2) Он вынужден делать это в соответствии с правилами приёма 3) Первоклассник должен явится в школу на хадулях 4) При поступление во 2 класс ученик обязан войти в школу на руках. 5) В школе учатся ... .
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