Согласны ли вы с тем, что Катерина- " Луч света в темном царстве"?

Литература
Согласны ли вы с тем, что Катерина- " Луч света в темном царстве"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому  что она единственная в семье,кто обладает такими качествами, как доброта, отзывчивость.
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