Человек купил в четырёх местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше че?? в каждом из прочих трёх. сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Математика

Человек купил в четырёх местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше че?? в каждом из прочих трёх. сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Автор: Гость