Человек купил в четырёх местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше че?? в каждом из прочих трёх. сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Математика
Человек купил в четырёх местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза меньше че?? в каждом из прочих трёх. сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом месте 136, в других 272
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