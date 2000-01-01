Мини Рассказ про Багаева

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Мини Рассказ про Багаева
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Гость:
Иван Михайлович Багаев родился 8 февраля 1951 года. В 1978 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) (мастерская Б. И. Волчека). Оператор-постановщик киностудии «Ленфильм». Лауреат Государственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых (1983). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000).
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